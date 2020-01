Napoli-Inter, Gattuso (Sky): “Miglior partita della mia gestione, ma commettiamo troppi errori”

Romelu Lukaku riparte nel nuovo anno mantenendo le stesse buone abitudini con cui aveva chiuso il 2019. Dopo la doppietta che aveva steso il Genoa lo scorso 21 dicembre, anche stasera in una partita sulla carta molto complicata contro il Napoli il centravanti belga si carica di responsabilità e timbra altre due reti che lo mandano sempre più in alto nella classifica dei marcatori. Una bella risposta dell’ex Manchester United contro le critiche di coloro che non lo ritenevano capace di segnare e decidere i big match.

Deluso, ovviamente, Gennaro Gattuso per la pesante sconfitta dinnanzi ai propri tifosi. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport nel post-partita.

ERRORI – “Non ci siamo fatti mancare nulla, ma è stata la miglior partita della mia gestione. Non è un caso se commettiamo tantissimi errori, ma la squadra è viva e sa giocare a casa. Ho detto alla squadra di continuare su questa squadra, bisogna guardare meno la classifica. Luperto? Ha lavorato pochi giorni a livello fisico, ma Di Lorenzo ha fatto una buonissima partita al di là della scivolata. Dobbiamo crescere nella costruzione dal basso, non siamo ancora puliti. E dobbiamo giocare da squadra, bisogna muoversi meglio e dare continuità a questi atteggiamenti”.

REPARTI – “Centrocampisti? Potevamo scivolare meglio con tutti e tre, bisogna capire alcune cose. Fabian Ruiz ha tantissima qualità, ma fa fatica a coprire il campo. Rischi in difesa? Ci mancava lo schermo del vertice basso, l’avevamo preparata in maniera diversa. Il secondo tempo abbiamo rischiato meno. Allan alto nel secondo tempo? Lo era di più nel primo. Tre gol ce li siam fatti da soli, in questo momento giocare al San Paolo non è facile, non si vince da tanto tempo e c’è preoccupazione tra i ragazzi. Stiamo vivendo un periodo così, non è un caso se sbagliamo alcune cose. Ma con la qualità che abbiamo dobbiamo metterci qualcosa in più a livello di attenzione. Dobbiamo essere bravi, più attenti e avvelenati. Cambiare anche tacchetti se qualcuno non è abituato. Non è un caso se siamo sfortunati, dobbiamo essere più bravi. Lobotka? Parlate con Giuntoli che è molto bravo. Oggi non è solo il problema del vertice basso, ma di tutta la squadra. Lo stiamo cercando, vediamo”.

