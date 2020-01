Napoli-Inter, Giuntoli (Sky): “Gattuso? Siamo contenti dell’impatto che ha avuto. E’ una gara importante per entrambe le squadre”

Cristiano Giuntoli, dirigente del Napoli, ha parlato a Sky nel pre-partita della gara contro l’Inter, valida per la 18esima giornata di Serie A, in programma alle ore 20.45. Ecco le sue parole: “Partita importante per noi e per loro, contiamo di ripartire da dove abbiamo finito. Sicuramente il mister ha cambiato modulo e anche numericamente glielo dobbiamo mettere a disposizione. E’ presto per gli obiettivi perché dobbiamo ritrovare noi stessi. Speriamo che quello fatto con il Sassuolo diventi qualcosa di più. Gattuso ha avuto un buon impatto con i ragazzi e la piazza. Siamo molto contenti“.

