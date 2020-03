Napoli-Inter, in porta torna Handanovic. Eriksen titolare alle spalle di Lautaro-Lukaku

C’è una grande gara da preparare in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli al San Paolo. Così, l’Inter di Antonio Conte, sta cercando di arrivare all’impegno con la migliore formazione a disposizione, dopo il brutto risultato dell’andata che ha visto i nerazzurri perdere in casa per 0-1. C’è quindi tantissima voglia di ribaltare il risultato, al di là di come verrà poi composto il calendario per le prossime giornate di Serie A.

Conte sa bene che in questo momento deve tenere lontane le critiche dalla squadra, cercando di canalizzare la concentrazione dei suoi ragazzi esclusivamente partita dopo partita. Per questo motivo, secondo le ultime di Tuttosport, in porta si rivedrà dopo oltre un mese Samir Handanovic. Punto interrogativo per quel che riguarda Eriksen: a Torino sarebbe partito dalla panchina, ma al San Paolo ci sarà bisogno di attaccare, visto che l’Inter dovrà vincere segnando almeno 2 gol. Dunque il danese, contro una squadra chiusa, potrebbe rivelarsi l’apriscatole ideale da schierare alle spalle di Lukaku e Martinez.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!