Napoli-Inter, incredibile Lukaku: ecco la velocità del suo tiro sul secondo gol

Un primo tempo da incorniciare per Romelu Lukaku quello appena terminato al San Paolo. L’Inter è in vantaggio per 2-1 sul Napoli grazie alla doppietta dell’attaccante belga che ha letteralmente dominato i primi 45 minuti.

In particolare è da evidenziare la seconda rete di Lukaku che ha trafitto il portiere partenopeo Meret con un sinistro potentissimo. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti il tiro del belga andava ad una velocità di 111 km/h: una saetta che ha costretto l’estremo difensore napoletano a poter far poco.

