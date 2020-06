Napoli-Inter, Insigne (Rai): “Dedico la vittoria a dottori e infermieri. La finale con la Juve avrà sapore speciale”

A margine della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Napoli e Inter, terminata 1-1 con i partenopei che hanno così guadagnato l’accesso alla finale contro la Juventus, ai microfoni della Rai a bordocampo ha parlato Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli: “Strano giocare così. Noi dobbiamo fare il nostro dovere. Ringraziamo dottori e infermieri che in questo periodo hanno lavorato durante l’emergenza, dedichiamo questa partita a loro e speriamo che questa serata possa aver portato un po’ di gioia nelle case degli italiani. La finale con la Juventus ha un sapore speciale. Non scendo solo io in campo, dobbiamo dare un po’ di più rispetto a questa sera. Cercheremo di prepararla nel miglior modo possibile”.

Un pensiero su Gattuso: “Stiamo vicino a lui perché se lo merita, prima che un grande allenatore è un grande uomo e quindi dedichiamo la vittoria a lui”. Sul gol segnato dal Napoli con Mertens: “Abbiamo visto che non erano posizionati bene, siamo ripartiti subito. E’ una giocata che proviamo anche in allenamento ed è andata bene”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!