Napoli-Inter, Koulibaly ci prova ma il recupero resta difficile: scelte obbligate per Gattuso in difesa

Kalidou Koulibaly vuole a tutti i costi non perdersi il match contro l’Inter in programma il 6 gennaio al San Paolo e farà di tutto per recuperare e rendersi disponibile: come riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore senegalese è tornato a lavorare in campo svolgendo un lavoro personalizzato e questo ha alimentato le speranze in casa Napoli.

Immaginarlo in campo a duellare con Lautaro e Lukaku è uno scenario che ad oggi rimane ancora molto difficile, ma Koulibaly sta provando ad accelerare per vedere come risponde la sua coscia destra stirata lo scorso 14 dicembre.

In difesa, in attesa di vedere quali saranno gli sviluppi dal fronte Koulibaly, Gattuso dovrebbe schierare questo quartetto: Di Lorenzo-Manolas-Luperto-Mario Rui, con Hysaj unica alternativa. Fabian Ruiz ha smaltito la febbre e sarà della partita, attesi circa 40 mila spettatori.

