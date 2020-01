Napoli-Inter, la moviola di Marelli: severo il giallo a Skriniar, manca sanzione a Fabian Ruiz. Sul rigore chiesto da Lautaro…

Non sarà certo stata una delle serate più impegnative della carriera di Doveri come arbitro ieri sera in Napoli-Inter, ma gli episodi dubbi da rianalizzare il giorno dopo non sono comunque mancati al San Paolo. Per una moviola approfondita, ci serviamo dunque della consueta lunga analisi realizzata dall’ex arbitro Luca Marelli in cui vengono messi in risalto i principali episodi e le scelte arbitrali che più hanno fatto discutere. Ecco di quali stiamo parlando:

LUKAKU – “Al 15esimo minuto proteste dell’Inter per un contatto tra Di Lorenzo e Lukaku, sul quale Doveri lascia correre. Fallo che appare abbastanza evidente sebbene Lukaku accentui il contatto e, soprattutto, cada in area ben dopo l’intervento del difensore. Il fallo c’era ma, in ogni caso, abbondantemente fuori area (ciò che ha impedito qualsiasi intervento del VAR)”.

CALLEJON – “Al 24esimo minuto il Napoli trova la via della rete ma tutto viene vanificato da un fischio di Doveri che sanziona un fallo di Callejon: La decisione è corretta”.

BARELLA – “Al 68esimo minuto Callejon chiede con insistenza il cartellino giallo per Barella che, già ammonito, sarebbe stato espulso. Non ogni fallo è automaticamente un cartellino giallo, altrimenti le partite finirebbero alla mezz’ora del primo tempo per mancanza del numero minimo di calciatori. Il fallo c’è, Doveri lo ha giustamente sanzionato ma ipotizzare una SPA a settanta metri dalla porta dell’Inter non ha fondamento”.

GIALLO CONTE – “Al 69esimo minuto un episodio molto antipatico. Fabian Ruiz calcia il pallone con una certa vigoria verso la panchina dell’Inter in direzione di Esposito, giocatore in panchina che aveva precedentemente costretto Doveri all’interruzione per il suo comportamento antisportivo Giusta sia l’ammonizione del calciatore sia quella di Conte (poteva anche aver ragione ma non è suo diritto protestare in quel modo verso un calciatore dell’altra squadra). Manca, al contrario, l’ammonizione di Fabian Ruiz che a sua volta ha messo in atto un comportamento chiaramente antisportivo”.

GIALLO SKRINIAR – “All’83esimo minuto il Napoli gestisce il pallone in fase d’attacco, Mario Rui tenta di attaccare lo spazio sulla sinistra e viene trattenuto da Skriniar: Doveri lascia proseguire l’azione applicando la norma del vantaggio e, una volta uscito il pallone dal terreno di gioco, ammonisce Skriniar. L’ammonizione può essere solo per un motivo (escludendo l’imprudenza che non può sussistere in caso di trattenuta): per SPA”.

RIGORE LAUTARO – “Al minuto 91 l’Inter reclama un calcio di rigore per un contatto tra Di Lorenzo e Lautaro: Di Lorenzo tocca il pallone con il piede sinistro ma, contemporaneamente, la gamba sinistra di Lautaro con la sua gamba destra. Episodio al limite e che si presta ad interpretazioni differenti, molto difficile esprimere un giudizio non discutibile. A mio parere è legittimo lasciar correre, non vedo un contatto di particolare rilevanza”.

