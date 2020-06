Napoli-Inter, la moviola di Marelli: una sola sbavatura per Rocchi

Un po’ di ruggine ed un solo errore nella gestione del match. L’ex arbitro Luca Marelli, sul proprio sito, ha scelto di raccontare il suo punto di vista in merito alla moviola di Napoli-Inter che ha visto protagonista il direttore di gara Gianluca Rocchi. Nello specifico sono pochissimi gli episodi da segnalare, con il fischietto che ha diretto in maniera positiva la seconda semifinale di Coppa Italia.

Osservando da vicino gli episodi, Marelli evidenzia una sola sbavatura nella direzione di gara. Giusta la mancata ammonizione per Young sull’episodio del possibile secondo giallo nel contrasto con Politano. Il fallo c’è, ma l’entità dell’intervento non può portare al cartellino. Sulle proteste per il tocco di mano di de Vrij al 55′, giusto non concedere il penalty: il centrale sfiora soltanto il pallone, ma va considerato il modo inatteso con cui la palla finisce al giocatore, dopo un intervento maldestro di Lautaro. L’unico errore nel match di Rocchi cade al 66′ quando, dopo aver intercettato il pallone, ferma il gioco e lo restituisce al Napoli. Il nuovo regolamento permette di lasciar correre nel caso in cui non cambi il possesso o non si vada ad innescare un’azione efficace. Unica sbavatura nel match dell’arbitro che ha diretto in maniera positiva la semifinale del San Paolo.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!