Napoli-Inter, la probabile formazione dei partenopei: dentro Fabian Ruiz e Mario Rui

Diverse defezioni e gli ultimi dubbi da sciogliere. Tutto a meno di ventiquattro ore dalla sfida con l’Inter. Vigilia movimentata in casa Napoli per Gennaro Gattuso, aspettando l’arrivo dei nerazzurri al San Paolo. Una formazione da ricostruire per la prima del 2020, con Koulibaly e Mertens fuori dai giochi e con qualche mal di testa in più in diverse posizioni chiave dal punto di vista tattico per gli azzurri.

Nel 4-3-3 di Rino Gattuso ci sono Manolas e Di Lorenzo sicuri del posto in difesa, entrambi davanti a Meret. Per le altre due maglie della retroguardia, molto dipenderà dalla posizione dell’ex Empoli. Con l’esterno schierato a destra, spazio a Luperto al fianco del greco e a Mario Rui in corsia mancina. Allan e Zielinski a centrocampo insieme a Fabian Ruiz che sembra aver recuperato dall’attacco influenzale. In avanti assente Mertens: con Milik al centro, fasce affidate a Callejon ed Insigne, con Lozano e Llorente pronti a subentrare a gara in corso. Questa la probabile formazione del Napoli nel match del San Paolo contro l’Inter: qualche interrogativo in più per Gattuso, in attesa di ricevere la capolista.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Luperto, Manolas, Mario Rui; Zielinski, Allan, Fabian Ruiz; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

