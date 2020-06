Napoli-Inter, serataccia per Lautaro: solo insufficienze sui giornali

Potrebbero avere senz’altro inciso le voci sul Barcellona che da settimane tormentano Lautaro Martinez sulla opaca prestazione di ieri sera. E, pensandoci bene, sarebbe strano il contrario, visto che sui quotidiani spagnoli non si parla d’altro da circa tre mesi. Però, una sola partita in ombra dopo 97 giorni dall’ultima gara ufficiale, non può bastare per sentenziare definitivamente l’attaccante argentino, che avrà a disposizione tantissime altre occasioni da qui a fine stagione per smentire le critiche nei suoi confronti. Nel frattempo, giustamente, i quotidiani hanno bocciato la sua gara del San Paolo, viste le pochissime occasioni in cui è riuscito a farsi trovare nel vivo della manovra:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4.5 – Non c’è, non è lui. Sta lontano dalla porta, interagisce poco, non conclude. Lo spettro di Martinez a passeggio sul prato del San Paolo. È facile spiegare la pessima prestazione con le voci di mercato, ma forse è ingiusto, forse è una serataccia e basta.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – Ha segnato l’ultimo gol il 26 gennaio scorso e in questa partita continua il digiuno. Si vede poco e non è di nessun aiuto a Lukaku. Non proprio una gara da futuro barcellonista. Giusta la sostituzione.

TUTTOSPORT 5 – Difficile sapere se e quanto l’abbia condizionato il tam-tam incessante che arriva da Barcellona, fatto sta che pare del tutto avulso dal contesto.

LAUTARO 4 – L’uomo copertina del calciomercato delude tutti. Barcellona, Inter ma soprattutto Conte. Un fantasma per tutti i 90 minuti, mai pericoloso.

