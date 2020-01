Napoli-Inter, Lautaro (Pressing): “Io e Lukaku cerchiamo di aiutarci. Clausola? Qui la gente mi vuole bene”

Anche stasera, nell’importante e preziosa vittoria dell’Inter sul Napoli per 1-3, un’impronta rilevante l’ha lasciata la coppia dei sogni dei nerazzurri, composta da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Doppietta per il centravanti belga, la seconda di fila dopo quella realizzata nell’ultima dell’anno contro il Genoa, e rete dell’allungo definitivo sul Napoli per il Toro che ha praticamente chiuso la partita.

Ai microfoni di Pressing, queste le parole dell’argentino nel post-partita: “Lukaku? Da quando gioco all’Inter parliamo molto, usciamo insieme. Insieme facciamo sembrare tutto più semplice. E’ una grande persona, dentro al campo cerchiamo di aiutarci. Scudetto? Dobbiamo continuare a lavorare, tenere questa mentalità per non perdere di vista quello che stiamo facendo. La prossima partita sarà difficile, ma dobbiamo solo lavorare. Clausola? All’Inter sto molto bene, mi hanno sempre trattato con rispetto. Io continuo ad allenarmi al 100%, sono felice e la gente mi vuole bene”.

