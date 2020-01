Napoli-Inter, le formazioni UFFICIALI: Bastoni titolare, ecco la scelta su Sensi

Attesa finita: dopo oltre due settimane di riposo per via delle vacanze natalizie, l’Inter di Antonio Conte ritorna in campo. Per i nerazzurri, si presenta immediatamente un’insidia non da poco in campionato, visto che tra pochi minuti al San Paolo sfiderò il Napoli di Gennaro Gattuso. Per riuscire a fronteggiare la minaccia azzurra, in ripresa in campionato dopo la vittoria dell’ultima giornata nel 2019, andiamo a vedere quelle che sono state le scelte di formazione già comunicate del tecnico nerazzurro.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Inter

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 23 Hysaj, 44 Manolas 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 5 Allan, 20 Zielinski; 7 Callejon, 99 Milik, 24 Insigne.

A disposizione: 25 Ospina, 27 Karnezis, 9 Llorente, 11 Lozano, 12 Elmas, 13 Luperto, 34 Younes, 62 Tonelli, 70 Gaetano, 98 Leandro.

Allenatore: Gennaro Gattuso.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 8 Vecino, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 34 Biraghi; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 2 Godin, 7 Sanchez, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 16 Politano, 19 Lazaro, 20 Borja Valero, 21 Dimarco, 23 Barella, 30 Esposito.

Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Doveri.

Assistenti: Passeri, Del Giovane.

Quarto Uomo: Fabbri.

VAR e Assistente VAR: Calvarese, Giallatini.

