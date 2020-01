Napoli-Inter, le probabili formazioni: Gattuso senza Mertens, Conte ritrova Barella e Sanchez

Dopo la sosta natalizia il campionato di Serie A è pronto a ricominciare, e già da questa prima giornata del 2020 le belle partite non si fanno attendere. Nel posticipo serale dell’Epifania, infatti, allo stadio San Paolo andrà in scena il big match tra Napoli ed Inter, che vedrà Rino Gattuso fronteggiare Antonio Conte. Notizie opposte hanno investito le due squadre in queste settimane precedenti al match: i partenopei non sono in un buon momento, nonostante la vittoria (ottenuta in extremis) nell’ultima giornata di campionato, mentre i nerazzurri sono lanciatissimi in vetta alla classifica a pari punti con la Juventus.

Napoli-Inter, le probabili formazioni

Capitolo infortunati: tra i partenopei sarà assente Mertens, ancora alle prese con i problemi fisici con cui convive da qualche giorno. Difficile la presenza anche di Koulibaly, mentre c’è qualche possibilità in più per Fabian Ruiz. Conte, invece, recupera Sensi, Barella e Sanchez ma perde D’Ambrosio, che si è procurato un infortunio al retto femorale della gamba destra. Rientrato in gruppo anche Asamoah, che però con tutta probabilità partirà ancora dalla panchina, con Biraghi titolare sulla sinistra.

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Inter.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!