GdS – Napoli-Inter in 3 chiavi: che bomba di Lukaku! Fiducia Bastoni, così si cresce un giovane

Tantissimi spunti sono emersi dal match di ieri in cui l’Inter ha travolto il Napoli al San Paolo. Un successo che in quello stadio mancava dal lontano 1997 e che è stato ritrovato grazie alla brillantezza di Romelu Lukaku – autore di una doppietta – e Lautaro Martinez che ha chiuso la contesa con la rete dell’allungo definitivo. Chiamando in gioco l’analisi svolta sulle pagine de La Gazzetta dello Sport questa mattina, nelle consuete tre chiavi individuate nella partita giocata, ecco che proprio i due attaccanti nerazzurri sono protagonisti.

ISTINTO LETALE – Meret ha sbagliato, ma Lukaku ha tirato una bomba. Handa ha parato, perché Insigne tira a giro anche da un metro.

BOMBER – Doppiette di Immobile e Belotti, tripletta di CR7, poi ecco la Lu-La. Bella rissa di bomber.

PROSPETTI – Altra fiducia a Bastoni, in una gara calda: così si cresce un giovane.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!