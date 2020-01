Napoli-Inter, Lukaku (Inter TV): “Non penso ai record, il gruppo è più importante. Lautaro? Grande feeling anche fuori dal campo”

L’Inter di Antonio Conte ritorna in vetta alla classifica dopo la vittoria della Juventus sul Cagliari. I nerazzurri si impongono con decisione per 1-3 al San Paolo contro un Napoli sempre più in crisi. Ottava vittoria su nove trasferte per l’Inter che lontano da San Siro è davvero una macchina da guerra.

Ai microfoni di Inter Tv ha commentato Lukaku così il match: “Abbiamo vinto tutti insieme, oggi abbiamo fatto una grande partita. Sono molto contento, soprattutto per i tifosi. Abbiamo dato un segnale importante, siamo lì ma dobbiamo ancora crescere”.

I record raggiunti: “Voglio solo che la squadra vinca le partite, non penso ai record. Quindi cerco di dare il meglio per il gruppo. C’è ancora tanto da lavorare, anche io devo migliorare”.

La forza del gruppo: “Fuori dal campo facciamo tante cose. Io e Lautaro stiamo anche tanto tempo fuori dal campo, i rapporti tra le nostre famiglie sono molto belli. Questo aiuta anche il nostro feeling in campo”

Testa all’Atalanta: “Analizzeremo il loro modo di giocare, poi il mister ci dirà quello che dovremo fare. Non pensiamo a loro, dovremo pensare al nostro modo di giocare”.

