CdS – Napoli-Inter con la Primavera: provocazione o fondo di verità?

È attesa per la decisione del Governo, che dovrà confermare le date per le semifinali di ritorno e per la finale di Coppa Italia, ma le indiscrezioni danno molto probabile la disputa di Napoli-Inter per il 13 giugno. Se così fosse, la scelta di mandare in campo una formazione della Primavera rimarrebbe una provocazione? Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

In primis, c’è da sottolineare l’importanza della competizione per i nerazzurri: l’Inter non vince un trofeo (proprio la Coppa Italia) dal 2011, quando sulla panchina dell’Inter sedeva Leonardo. Inoltre, si tratterebbe da 180 minuti da gloria o insuccesso, quindi perché non provarci? La provocazione, probabilmente, è nata dall’obbligo di fare punti nel recupero della 25esima giornata con la Sampdoria, in modo da rimanere attaccati alla corsa per lo Scudetto.

La sensazione, comunque, è che l’Inter si giocherà fino in fondo la possibilità di alzare un trofeo: la provocazione è destinata a rimanere tale.

