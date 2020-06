Napoli-Inter, le probabili formazioni: scelte obbligate per Conte in difesa. Gattuso recupera Mertens?

Manca sempre meno al ritorno in campo di Napoli ed Inter, fissato per domani sera al San Paolo a partire dalle 21.00 per il match valido quale ritorno delle semifinali di Coppa Italia. In seguito alla sconfitta dell’andata per 0-1, Antonio Conte è chiamato ad una vittoria quasi obbligata per avvicinare l’obiettivo e centrare il primo trofeo stagionale, per interrompere un digiuno che va avanti da nove anni e scongiurare il rischio che possa diventare un’ossessione dalle parti di Appiano Gentile.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, in casa Inter dovrebbe essere confermato il cambio di modulo con la presenza di Eriksen nel ruolo di trequartista, come filtrato negli ultimi giorni. Qualche problema in difesa, dove Godin sarà probabilmente assente e D’Ambrosio non è al meglio della condizione. Dietro i tre titolari Skriniar, de Vrij e Bastoni, resta comunque Ranocchia in caso di emergenza oltre al giovane Pirola. Per il resto, dovrebbe essere confermata in blocchi la formazione titolare proposta negli ultimi giorni con Stefano Sensi che, almeno inizialmente, dovrebbe accomodarsi in panchina.

Anche Gennaro Gattuso alle prese con qualche dubbio dell’ultim’ora. Stamattina, infatti, è stato lanciato l’allarme sulle condizioni di Dries Mertens. Dalle ultime riportate da Sky Sport, il belga dovrebbe regolarmente esserci al centro dell’attacco azzurro, con l’ex Politano e Insigne ad agire alle sue spalle partendo dagli esterni. Nel caso in cui Mertens non dovesse recuperare, vi sarebbe comunque l’alternativa Milik dal primo minuto altrettanto temibile. Confermato l’out di Manolas che non sarà dell’incontro per un infortunio rimediato lo scorso mese in allenamento.

Napoli-Inter, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

