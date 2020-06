Napoli-Inter, le probabili formazioni: Bastoni recupera, fiducia ad Eriksen. La scelta sugli esterni

Mancano solamente tre giorni alla sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Inter che si giocherà al San Paolo sabato 13 giugno, a partire dalle 21.00. Ricordiamo che i nerazzurri di Antonio Conte dovranno necessariamente ribaltare il parziale dell’andata di 0-1 in favore dei partenopei, vittoriosi a San Siro grazie alla rete trovata da Fabian Ruiz. In caso di successo e approdo alla finale, l’Inter dovrebbe tornare in campo già il 17 giugno per la finalissima, con l’obiettivo di riuscire ad alzare nuovamente un trofeo che da queste parti manca dal maggio 2011, quando contro il Palermo in finale i nerazzurri vinsero proprio la Coppa Italia. In attesa della sfida, ecco quelle che potrebbero essere le scelte di formazione di Conte e Gattuso a tre giorni dal match.

Napoli-Inter, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

INTER (3-4-1-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Candreva, Barella, Brozovic, Young, Eriksen, Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

