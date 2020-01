Napoli-Inter, le probabili formazioni: conferme su Sensi, ballottaggio tra Godin e Bastoni

Trascorsa la prima giornata di Serie A del 2020, ecco che il campionato si appresta ad entrare nel vivo con le sfide infuocate che accompagneranno quella odierna. Occhi, soprattutto, in cima alla classifica, dal momento che sia Juventus che Inter scenderanno in campo rispettivamente contro il Cagliari in casa i bianconeri, ed in trasferta con il Napoli invece i nerazzurri. Partita ovviamente con coefficiente di difficoltà più alto per la formazione di Antonio Conte, chiamata necessariamente alla vittoria per non perdere la vetta del campionato.

In attesa di poter riassaporare le emozioni dal primo minuto dell’Inter in campionato, vediamo gli ultimissimi aggiornamenti sugli uomini che Antonio Conte e Gennaro Gattuso hanno in mente di schierare al fischio d’inizio per il match delle 20.45 del San Paolo.

Le probabili formazioni di Napoli-Inter

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

