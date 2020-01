Napoli-Inter, Sensi ritrova la maglia da titolare. Solo panchina per Barella, si rivedono Lautaro e Brozovic

Dopo il rientro ufficiale negli ultimi minuti del match contro il Genoa, che aveva chiuso in bellezza il 2019 dell’Inter, Stefano Sensi a 3 mesi esatti dall’ultima volta può finalmente tornare in campo da titolare. L’ultima apparizione dal 1′ era stata nella sfortunata gara dell’infortunio, vale a dire il 6 ottobre in casa contro la Juventus quando nel corso del primo tempo aveva accusato un guaio muscolare che l’avrebbe tenuto fuori per oltre due mesi.

Secondo quanto scritto questa mattina dal Corriere dello Sport, per la trasferta di Napoli è lui il favorito a centrocampo insieme a Brozovic e Vecino. Solo panchina invece per Barella, anche lui rientrato dall’infortunio da circa una settimana. Si rivedrà certamente Lautaro in coppia con Lukaku, rientrato insieme a Brozovic dopo l’assenza per squalifica nell’ultimo turno. Sicuramente non sarà del match Danilo D’Ambrosio, fuori per circa 3 settimane per infortunio.

