Sky – Napoli-Inter, le ultime di formazione: Sensi va in panchina, Bastoni supera Godin

Meno di tre ore al fischio d’inizio di Napoli-Inter, match che chiuderà il primo turno del 2020 della Serie A. La formazione di Antonio Conte, chiamata ai tre punti dopo i successi ottenuti sia dalla Juventus che dalla Lazio, dovrà vedersela contro una squadra che nell’ultima partita del 2019 aveva ritrovato sia la vittoria che mancava da tempo in campionato che una prestazione confortante: ossigeno puro per il nuovo tecnico Gennaro Gattuso.

Per riuscire nell’impresa, Antonio Conte sembra aver sciolto gli ultimissimi nodi di formazione, non senza alcune sorprese. Stefano Sensi, ad esempio, potrebbe partire dalla panchina. Stessa sorte per Diego Godin, superato nelle ultime ore dal giovane Bastoni. Ecco il punto di Matteo Barzaghi su Sky Sport: “Salgono le quotazioni di Bastoni favorito su Godin, Sensi parte dalla panchina. A centrocampo ci saranno Gagliardini e Vecino al fianco di Brozovic”.

