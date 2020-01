Napoli-Inter, altra brutta notizia in vista dell’Atalanta: Skriniar, ammonito e diffidato, salterà la sfida con i bergamaschi

Se da un lato la prestazione che l’Inter sta regalando contro il Napoli può solamente far sorridere Antonio Conte, dall’altro l’allenatore nerazzurro potrà sicuramente essere rammaricato in vista della prossima sfida con l’Atalanta. Prima Barella, tornato in campo dopo l’infortunio e ammonito per un fallo di gioco, che diffidato, sarà costretto a saltare la gara con i bergamaschi, poi Skriniar.

Al minuto 83, sul risultato di 3 a 1 per i nerazzurri grazie alla doppietta di Lukaku e al gol di Lautaro Martinez, il difensore slovacco ha subito il cartellino giallo da parte di Doveri. Sanzione che costerà cara: anche Skriniar infatti, proprio come Barella salterà la partita con l’Atalanta.

