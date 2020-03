Verso Napoli-Inter, le statistiche tra le due squadre: parità totale tra Conte e Gattuso

Inforchiamo gli occhiali, e andiamo a vedere le statistiche che inter.it in collaborazione con Opta ci fornisce in vista di Napoli–Inter, partita durante la quale, tanto, tutti i calcoli verranno spazzati via dall’azione e dall’unico obiettivo: arrivare in finale di Coppa Italia. Dunque: sono 12 i precedenti tra partenopei e nerazzurri in Coppa Italia, con le due squadre che tornano a riaffrontarsi in una sfida dalla formula andata/ritorno in questa competizione per la prima volta dal 1997. Sono 4 le porte inviolate del Napoli nelle ultime 5 sfide di Coppa Italia contro l’Inter: prima, i partenopei, avevano sempre preso gol.

I precedenti in Coppa Italia al San Paolo parlano di un equilibrio assoluto nella ripartizione dei risultati, perché – su sette partite totali – l’Inter e il Napoli sono risultate vincitrici entrambe 2 volte, con 3 pareggi a fare da spartiacque. L’ultima partita di Coppa Italia vinta dall’Inter al San Paolo risale al mese di gennaio 2016, mentre l’ultima conquista del San Paolo in tutte le competizioni è recentissima: si tratta della vittoria per 1-3 dello scorso gennaio. Se l’Inter dovesse riuscire nuovamente nell’impresa, sarebbe la prima volta che batte il Napoli in due gare di fila in tutte le competizioni dal 1956. A sorridere ai nerazzurri c’è certamente lo score che attesta che la squadra di Antonio Conte è la migliore per rendimento in trasferta (29 punti in Serie A), mentre a spingere Gattuso c’è l’inseguimento di un record: il Napoli ha vinto le ultime tre partite di Coppa Italia mantenendo sempre la porta inviolata: è dal 2005 che i partenopei non vincono 4 partite di fila in questa competizione, e ciò avvenne sempre con la rete inviolata.

Le ultime quattro gare tra Inter e Napoli – in tutte le competizioni – si sono concluse con due vittorie a testa: l’Inter, nelle ultime quattro gare col Napoli, ha peraltro eguagliato il numero di vittorie ottenute nelle precedenti 13 sfide (2 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). In 8 degli ultimi 10 match, almeno una delle due squadre non ha segnato. E’ in perfetto equilibrio, invece, il confronto tra i due allenatori: Conte e Gattuso si sono affrontati due volte, sempre quest’anno. E il confronto segna una vittoria a testa.



