Napoli-Inter, UFFICIALE: è di Eriksen la rete dello 0-1

Ci ha messo soltanto due minuti Christian Eriksen per portare in vantaggio l’Inter sul campo del Napoli. La squadra di Antonio Conte ha segnato la rete dello 0-1 direttamente sul calcio d’angolo grazie ad una battuta insidiosa del danese che ha messo in difficoltà tutta la retroguardia partenopea ed il portiere colombiano Ospina.

Per Eriksen è la seconda rete con la maglia dell’Inter dopo quella in Europa League contro il Ludogorets. E’ l’uomo più atteso per questa seconda parte di stagione, chi ben comincia…



