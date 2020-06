Napoli-Inter, Zielinski: “Primo tempo difficile, il mister ci dirà cosa non ha funzionato”

Una buona Inter in questo primo tempo: i nerazzurri sono passati subito in vantaggio grazie alla rete su calcio d’angolo di Christian Eriksen. Nel corso del primo tempo poi le numerose occasioni per il raddoppio non sono state concretizzate ed in contropiede il Napoli ha segnato il gol dell’1-1. Ora alla squadra di Antonio Conte servirà un altro gol per raggiungere la Juventus in finale.

All’intervallo è stato intervistato ai microfoni della Rai Piotr Zielinski: “Durante l’intervallo il mister ci dirà quello che non ha funzionato. Nel secondo tempo dovremo essere più concentrati e più cattivi per portare a casa un risultato positivo. Porte chiuse? Non è facile, i tifosi ci davano una grandissima spinta ma dobbiamo rispettare le regole”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!