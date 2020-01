Juventus, crollo al San Paolo: il Napoli vince 2-1 e l’Inter si avvicina a -3. Decidono Zielinski e Insigne

L’Inter pareggia (e perde due punti) e la Juventus perde (e perde tre punti). Risultato: l’Inter – rispetto alla giornata precedente – mangia un punto alla Juventus, che sino allo scorso fine settimana stazionava a +4 sui nerazzurri, e che questa sera aveva l’opportunità di portarsi sul +6. E invece niente: Gattuso ed il suo Napoli è stato abile nell’imbrigliare Cristiano Ronaldo e compagni portando a casa un 2-1 (deciso da Zielinski e Insigne, inutile il gol di Cristiano Ronaldo) che – almeno in parte – ricompatterà l’ambiente partenopeo.

E insomma, il duello a distanza a ciapanò tra Juventus e Inter si è risolto – inaspettatamente – in favore dei nerazzurri, che nonostante l’1-1 a San Siro col Cagliari riescono a portarsi un po’ più vicino alla capolista (ora a +3), in attesa di far registrare immediatamente quella scossa che Conte chiede, a partire dalla gara con la Fiorentina di mercoledì in Coppa Italia. A proposito: la Fiorentina, poi, dopo la gara di coppa con l’Inter, in campionato incontrerà immediatamente la Juventus. I nerazzurri, invece, saranno di scena a Udine. Il testa a testa Scudetto ha ripreso ad esistere proprio stasera che – paradossalmente – poteva cessare di esservene uno.



