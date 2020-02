Napoli, scoppia il caso Allan: l’Inter monitora la situazione dopo la corte spietata di gennaio

Gennaro Gattuso ha scelto di lasciarlo a casa. Può sembrare un rischio o addirittura un’esagerazione, ma il tecnico del Napoli è stato inamovibile. Allan non è stato convocato per la gara dei partenopei in programma a Cagliari nel pomeriggio di oggi. Il motivo? La sua “dedizione” in allenamento, spiegata così dal tecnico: “Non si allena come dico io, per questo resta a casa”. Ringhio ha inoltre lanciato anche un indizio che porta con sé gli strascichi del mercato: “Una volta conclusa la finestra invernale di trasferimenti ho detto che si pensa solo al Napoli per 24 ore al giorno”. Frase sibillina ed utile a chiarire un aspetto importante: le voci di addio per il brasiliano non sono mai tramontate.

Come raccontato su Calciomercato.com da Fabrizio Romano, la dirigenza dell’Inter negli ultimi giorni del mercato di gennaio aveva fiutato l’opportunità di strappare Allan al Napoli e da lì è nata l’idea di uno scambio con Vecino. Due però i motivi che hanno spinto i club al nulla di fatto: la scelta dell’uruguaiano di lasciare i nerazzurri solo per l’estero e la grande distanza nella valutazione dei due cartellini. Il nome del brasiliano resta però tra i profili graditi ai vertici interisti per la prossima stagione, con Conte in particolare già stregato dal giocatore. Si apre una strada per il calciatore, quella che porta alla Milano nerazzurra, anche se De Laurentiis ha già promesso di non fare sconti.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!