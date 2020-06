Napoli, tegola in vista della gara con l’Inter: Lobotka non ce la fa, fuori dalla lista dei convocati

Inter e Napoli si affronteranno domani nella semifinale di ritorno della Coppa Italia. Sarà una sfida molto particolare, in cui i giocatori torneranno a calpestare il campo da gioco dopo mesi di stop per via dell’emergenza Coronavirus. Il ritorno agli allenamenti, infatti, ha evidenziato diversi problemi fisici per alcuni giocatori, non abituati a tutto questo tempo senza calcio. In vista della gara, Gattuso dovrà fare i conti con l’assenza di Stanislav Lobotka, che non farà parte del match.

Come riportato da Gianlucadimarzio.com, infatti, il centrocampista slovacco non si è allenato con i compagni nella giornata odierna, in cui si preparava la rifinitura in attesa della sfida con l’Inter. Il calciatore classe ’94 ha accusato un affaticamento muscolare al retto femorale sinistro, che lo terrà fuori dalla lista dei convocati del tecnico partenopeo. Oltre a Manolas e Malcuit, quindi, alla lista degli indisponibili si aggiunge anche Lobotka.

