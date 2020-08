Nazionali – Inter, sono 17 i nerazzurri convocati dalle varie selezioni

Sono ben 17 i giocatori dell’Inter convocati dai commissari tecnici per gli impegni delle rispettive nazionali. In particolare per le partite di Nations League che si terranno tra il 4 e l’8 settembre.

Folta la rappresentativa nerazzurra che sarà a disposizione del tecnico Roberto Mancini con l’Italia. In maglia azzurra, infatti, sono stati convocati 6 interisti. Si tratta di Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Cristiano Biraghi, Danilo D’Ambrosio, Roberto Gagliardini e Stefano Sensi. Per ciò che concerne Bastoni si tratta della prima chiamata nella nazionale maggiore italiana.

Gli altri giocatori dell’Inter che risponderanno alle convocazioni sono: Marcelo Brozovic con la Croazia, Stefan De Vrij con l’Olanda, Romelu Lukaku con il Belgio, Milan Skriniar con la Slovacchia, Christian Eriksen con la Danimarca, Ramen Cepele con l’Albania, Anthony Salcedo e Sebastiano Esposito con l’Italia U21, Gaetano Oristanio e Lorenzo Pirola con l’Italia U20 e Filip Stankovic con la Serbia U19.

