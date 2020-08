Nazionali – De Vrij convocato per il doppio impegno dell’Olanda

Inizierà con la maglia Orange la nuova stagione di Stefan de Vrij. Il centrale di proprietà dell’Inter, tra i migliori della scorsa annata nel reparto difensivo di Antonio Conte, come sempre è stato convocato dalla sua Olanda per i due impegni del mese di settembre in Nations League contro Polonia e Italia. Il ct Dwight Lodeweges, nominato ad interim dopo le dimissioni improvvise di Roland Koeman che ha sposato il progetto del Barcellona, ha fatto affidamento sui tanti giovani della nuova generazione di talenti.

De Vrij, in virtù dell’assenza di De Ligt – fuori per infortunio dopo l’intervento alla spalla di poche settimane fa -, con ogni probabilità farà coppia al centro della difesa con il colosso Van Dijk. Ma attenzione anche al giovane Nathan Aké, protagonista di una stagione ad alti livelli con il Bournemouth e divenuto da qualche settimana un nuovo calciatore del Manchester City in seguito al trasferimento ufficiale per 44 milioni di euro.

