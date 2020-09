Nazionali – Italia-Bosnia, Mancini lancia Barella e Sensi dal primo minuto

Sta per arrivare l’esordio dell’Italia nella Nations League. Gli azzurri guidati da Roberto Mancini in panchina, questa sera sfideranno a Firenze la Bosnia di Edin Dzeko, nel match valido per la prima giornata. Quattro i giocatori interisti che hanno risposto alla convocazione della nazionale, se si esclude Alessandro Bastoni out per infortunio.

E’ da poco arrivata l’ufficialità delle formazioni, il tecnico azzurro manderà in campo dal primo minuto sia Stefano Sensi che Nicolò Barella, con loro a completare la mediana italiana vi sarà Lorenzo Pellegrini.

Solo tribuna invece per gli altri due interisti Roberto Gagliardini e Danilo D’Ambrosio che dunque non faranno parte della partita.

