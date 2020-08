Nazionali – L’Italia Under 21 chiama per la prima volta Esposito

Prosegue la trafila nelle giovanili della Nazionale per Sebastiano Esposito: il commissario tecnico Nicolato ha convocato il giovane attaccante nerazzurro nell’Under 21 per i primi due impegni della stagione.

Esposito vanta già presenze in tutte le Under, in cui spiccano soprattutto le 25 reti messe a segno in 37 gettoni: ora, a soli 18 anni è arrivata anche la chiamata nella Nazionale trampolino di lancio di quella maggiore. L’attaccante è l’unico giocatore nerazzurro tra i convocati.

Questo l’elenco completo:

Portieri: Marco Carnesecchi (Trapani), Mattia Del Favero (Juventus), Alessandro Plizzari (Reggina);

Difensori: Claud Adjapong (Hellas Verona), Davide Bettella (Pescara), Nicolò Casale (Venezia), Giuseppe Cuomo (Crotone), Enrico Delprato (Livorno), Matteo Gabbia (Milan), Luca Ranieri (Ascoli), Marco Sala (Virtus Entella), Alessandro Tripaldelli (Sassuolo), Marco Varnier (Pisa), Alessandro Vogliacco (Pordenone);

Centrocampisti: Marco Carraro (Perugia), Andrea Colpani (Monza), Salvatore Esposito (Chievo Verona), Davide Frattesi (Empoli), Giulio Maggiore (Spezia), Youssef Maleh (Venezia), Filippo Melegoni (Pescara), Tommaso Pobega (Pordenone), Samuele Ricci (Empoli), Niccolò Zanellato (Crotone);

Attaccanti: Patrick Cutrone (Fiorentina), Sebastiano Esposito (Inter), Andrea Pinamonti (Genoa), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Eddie Salcedo (Hellas Verona), Gianluca Scamacca (Ascoli), Riccardo Sottil (Fiorentina).

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<