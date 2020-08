Nazionali – Sei giocatori dell’Inter convocati dall’Italia di Mancini: c’è D’Ambrosio

Ritorna l’Italia. La Nazionale di Roberto Mancini – dopo aver dovuto saltare per l’emergenza Covid l’Europeo – ritorna in campo e lo farà per la UEFA Nations League. Gli azzurri il 4 ed il 7 settembre affronteranno prima la Bosnia ed Erzegovina e poi l’Olanda.

Il ct Mancini ha convocato ben sei giocatori dell’Inter, a dimostrazione del grande lavoro che la società nerazzurra sta facendo sia sul campo, sia nella politica del gruppo italiano. Ecco tutti i convocati:

Alessandro Bastoni, Cristiano Biraghi, Danilo D’Ambrosio, Nicolò Barella, Roberto Gagliardini e Stefano Sensi.