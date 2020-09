Nazionali – U21, gli azzurrini vincono sulla Slovenia. In campo sia Esposito che Salcedo

L’Italia Under 21 di Paolo Nicolato è stata impegnata in una gara amichevole questo pomeriggio contro i pari età della Slovenia. Gli azzurrini hanno ottenuto la vittoria, battendo gli sloveni per due a uno grazie alle reti arrivate entrambe da calcio di punizione di Colpani e Melegoni, inutile la rete ospite firmata da Vekic.

Gli occhi degli interisti erano tutti puntati su Sebastiano Esposito. Il giovane centravanti, infatti, era alla prima partita con la maglia dell’Under 21. Il nerazzurro è rimasto in campo per 46 minuti, sostituito poi da Eddie Salcedo, altro giocatore dell’Inter, rientrato alla base dopo l’anno di prestito all’Hellas Verona.

Per entrambi una buona occasione per mettersi in mostra, per cercare di convincere anche Antonio Conte a puntare su di loro in vista della prossima stagione o, in alternativa, per attirare le attenzioni delle altre squadre già in questa sessione di mercato.



