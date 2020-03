Nazionali – Uruguay, 26 convocati per le sfide con Cile e Ecuador: ci sono anche Vecino e Godin

Il 26 e 31 marzo, l’Uruguay di Oscar Washington Tabarez, sarà impegnato in due sfide internazionali, che porteranno verso il mondiale 2022 in Qatar, contro il Cile e l’Ecuador. Per questo in mattinata la federazione uruguagia ha diramato, attraverso il proprio account Twitter, la lista dei 26 giocatori convocati per le partite. Presenti anche due giocatori interisti: Matias Vecino e Diego Godin.



