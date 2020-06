Ndombelé furioso: “Non voglio più giocare per Mourinho”

Altra grana in casa Tottenham. Dopo le polemiche per le poche reti di Harry Kane (12 in 22 presenze), José Mourinho deve fronteggiare anche l’attacco di Tanguy Ndombelé. Al centrocampista francese non sono infatti andate giù le parole del tecnico portoghese. Mourinho aveva infatti evidenziato come la condizione dell’ex Lione – dal quale è stato prelevato quest’estate per circa 64 milioni di euro -, dopo la ripresa della Premier League non fosse delle migliori. L’acquisto più costoso nella storia degli Spurs, secondo quanto riferito da ESPN, avrebbe anche avuto un accesso diverbio durante un colloquio chiarificatore con l’allenatore del Triplete.

Evidente quindi come il futuro sia lontano dall’Inghilterra. Il classe ’96 si augura che Psg, Barcellona e Bayern Monaco si rifacciano avanti nel prossimo mercato. Le prime due potrebbero optare più per un approdo sulla base di un prestito, mentre il club tedesco potrebbe proporre Tolisso più un conguaglio.



