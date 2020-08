Ndombele positivo al coronavirus: escluso dalla Nazionale. Contagiato anche Pogba

Tanguy Ndombele, centrocampista del Tottenham e obiettivo di mercato dell’Inter, è risultato positivo al coronavirus. A riportarlo è L’Equipe.

Il ct della Francia Didier Deschamps ha così escluso l’ex Lione dalla lista dei convocati in vista del doppio impegno di Nations League in programma contro Svezia (5 settembre) e Croazia (8 settembre). La Nazionale francese dovrà fare anche a meno di Pogba, risultato positivo come il suo connazionale.

