La Stampa – I nerazzurri vogliono garanzie: niente allenamenti senza tamponi e test sierologici

Gli allenamenti ripartiranno da domani, o forse no? La Stampa parla di un probabile nuovo slittamento, dovuto alle richieste pervenute da capitan Handanovic e compagni: secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, infatti, i giocatori dell’Inter non vorrebbero entrare in campo senza aver effettuato tamponi o test sierologici.

Ai nerazzurri non basta la distanza e la separazione della compagine in gruppi da 7/8 elementi; la richiesta è chiara e concisa: sì agli allenamenti, ma dopo tutti i controlli del caso. La società, dal canto suo, avrebbe acconsentito ai tamponi solamente in vista degli allenamenti in gruppo previsti a partire dal 18 maggio, ma alla fine ha prevalso la richiesta della squadra: quando tornerà in campo l’Inter di Antonio Conte?

