Inter sulle tracce di Chong: occasione a zero, ma la Juventus resta in pole

C’è un nuovo promesso sposo per la Juventus. Si tratta di Tahit Chong, l’ala del Manchester United che lascerà i Red Devils a giugno. Ultimi sei mesi di contratto per il giocatore classe ’99 avvicinato dai bianconeri nelle scorse ore e cercato anche dall’Inter che avrebbe svolto dei sondaggi per il giovanissimo pronto a sbarcare in Italia. A rivelarlo è The Sun che spiega come il giocatore incontrerà proprio lo United nelle prossime due settimane per valutare il suo futuro e per chiarire gli ultimi dettagli in merito all’addio.

Il tabloid inglese riferisce anche di un ultimo tentativo di pressing da parte del club di Manchester, con la Juventus ancora in vantaggio per strapparlo alla concorrenza e, nel dettaglio, anche all’Inter. Un tentativo di imitare l’operazione già condotta per Pogba: Chong a zero dai Red Devils per un futuro tutto bianconero.

