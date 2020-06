Nessun abbraccio, 5 sostituzioni e 300 persone allo stadio: ecco il protocollo per la ripartenza

E’ tutto pronto per la ripresa della Serie A e del calcio italiano (il 12 giugno tornerà in campo la Coppa Italia). Dopo tre mesi di stop forzato per il Covid-19 e di polemiche, i vertici governativi e del calcio hanno trovato l’accordo per tornare a giocare. Ovviamo sarà tutto diverso e – sulle pagine de La Gazzetta dello Sport – si legge il protocollo pubblicato dalla FIGC.

Innanzitutto saranno massimo 300 le persone autorizzate ad entrare negli stadi per garantire il distanziamento, così come sarà garantito in panchina per i giocatori. L’ingresso nell’impianto – si legge – sarà diverso per tutti e soprattutto scaglionato, in modo da evitare assembramenti. Questi saranno vietati anche all’inizio della gara dove non ci sarà il classico saluto tra le due squadre e – come in Germania – non si vedranno più gli abbracci tra i giocatori.

Infine ci saranno le tanto chiacchierate cinque sostituzioni, in modo da garantire a tutte le squadre – in campo ogni 3 giorni e sei giorni su sette alla settimana – un ricambio tale da garantire l’integrità fisica dei giocatori.



