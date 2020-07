Neville attacca: “Sbarazzarsi di Lukaku e Sanchez è stata la cosa migliore fatta da Solskjaer”

Fossero state pronunciate nell’agosto del 2019 queste parole, probabilmente avrebbero avuto un senso diverso. Ma ad un anno di distanza, dopo aver potuto apprezzare l’impatto incredibile che Lukaku e Sanchez hanno avuto con la maglia dell’Inter, elogiare Solskjaer per aver ceduto i due attaccanti ex Manchester United in Italia non corrisponde ad un’analisi certamente lucida. Eppure, ai microfoni della BBC One, Phil Neville ha osato affermare quanto anticipato in alto.

Questo l’attacco del tecnico: “Sono stato abbastanza fortunato, mi sono seduto accanto a Solskjaer nello spogliatoio e in panchina per tanti anni, sapevo che era uno che conosceva sistemi e tattiche e parlava molto dei giocatori. Penso che la cosa migliore per me sia stata sbarazzarsi di Lukaku e Sanchez. Ha il giusto carattere per gestire un club come lo United. Prima di lui sono arrivati tre manager di grande esperienza, quella che lui non aveva. Ma ha fatto cose incredibili”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<