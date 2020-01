Newcastle ancora in vantaggio su Lazaro: il Lipsia non molla e prova a rilanciare

Sempre più caldo l’ambiente che circonda Valentino Lazaro, in uscita dall’Inter. Come riportato da Alfredo Pedullà sul proprio sito, Newcastle e Lipsia sarebbero al momento i club più vicini alla firma dell’esterno ex Hertha Berlino. Nelle scorse ore il club tedesco ha scelto di accelerare per assicurarsi il calciatore finito ai margini del progetto di Antonio Conte, ma la società di Premier League resta in vantaggio per l’accordo definitivo.

Manca ancora la fumata bianca, ma il viaggio dell’agente del giocatore in Inghilterra ha contribuito ad avvicinare le parti, in attesa della stretta di mano decisiva. Non è bastato, secondo il giornalista, lo scatto del Lipsia per la chiusura dell’affare. Valentino Lazaro resta vicinissimo al Newcastle, interessato ad un prestito per l’austriaco.

