Genoa, Nicola enigmatico su Radu: “Chi gioca tra lui e Perin? Io ho stabilito la mia gerarchia”

L’arrivo di Mattia Perin al Genoa è una grana anche per l’Inter: sì, perché quest’estate i nerazzurri erano convinti di aver trovato una sistemazione per un anno intero a Ionut Radu, portiere scuola Inter lanciato un anno e mezzo a Genova affinché si facesse le ossa: peccato che la posizione deficitaria di classifica dei genoani abbia costretto Preziosi a ripiegare su diversi innesti e vecchie conoscenze del club rossoblù, tra cui – tra gli altri – appunto Mattia Perin, tornato in Liguria a difendere i pali del Grifone dopo la scialba esperienza alla Juventus.

A questo punto, per Radu, potrebbe essere il momento giusto per cambiare aria: soprattutto se le intenzioni del tecnico Davide Nicola di dare continuità a Perin – dopo l’esordio nell’ultimo turno di campionato – dovessero trovare conferma. Ne ha parlato, il tecnico, nella conferenza stampa prima della sfida contro il Torino in Coppa Italia: “Io non faccio come tanti allenatori: sono due competizioni differenti – ha spiegato, senza sbilanciarsi troppo in nessun senso – Io la mia gerarchia l’ho stabilita. Conoscevo Mattia Perin e mi sembra logico che un allenatore parta dalle certezze. Perin è un portiere importantissimo come Radu. Le competizioni sono diverse e Radu è un portiere importante”.

