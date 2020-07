Nicolato: “Bastoni sta mostrando grande qualità, è un punto fermo nell’Under 21. Zaniolo…”

Sono diversi i calciatori dell’Under 21 che si stanno mettendo in mostra in questo campionato di Serie A. Fra loro Bastoni, divenuto ormai titolare fisso dell’Inter, e Nicolò Zaniolo, cresciuto nelle giovanili nerazzurre. Di loro ha parlato all’interno del programma Dribbling, in onda su Rai Sport, il commissario tecnico degli azzurrini Paolo Nicolato.

Queste le sue dichiarazioni: “Zaniolo è un grandissimo talento, deve seguire sempre di più le indicazioni che dà il suo allenatore. Per ora devo attingere principalmente al campionato di B, ma ho anche giocatori in evidenza come Bastoni, che è un punto fermo della rosa, ed altri, che stanno mostrando grandissime qualità”.

