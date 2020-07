Niente Inter per il prof. Sassi: l’ex Juve non sostituirà Julio Tous nello staff di Conte

Roberto Sassi, ex responsabile Training check e Sport science della Juventus, non entrerà a far parte dello staff di Antonio Conte per sostituire Julio Tous, che nelle scorse settimane ha lasciato il suo incarico per incomprensioni col tecnico nerazzurro.

Ad annunciarlo è il Corriere dello Sport, dopo la notizia della visita di Beppe Marotta a casa Sassi che aveva fatto pensare ad un suo sbarco nella Milano nerazzurra.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<