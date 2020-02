Niente Inter per Viviano. Le parole dell’agente: “Nessuna promessa, gli accordi erano chiari”

Non sarà all’Inter il futuro del portiere Emiliano Viviano. Il portiere toscano, rimasto svincolato durante l’estate scorsa, era stato contattato dal club nerazzurro per sopperire all’assenza di Handanovic, alle prese con un infortunio. Dopo aver svolto le visite mediche e i primi allenamenti, l’Inter ha deciso di non tesserare il calciatore, andando avanti con Padelli e gli altri portieri in rosa fino al ritorno del portiere sloveno. L’agente di Viviano Claudio Vigorelli, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha ringraziato comunque il club milanese. Ecco le sue parole: “Gli accordi erano chiari fin dall’inizio: nessuno ci aveva promesso niente. La società con l’infortunio di Handanovic era in difficoltà, dopo un attento esame ha deciso di continuare con i portieri già in organico. Ringraziamo comunque l’Inter.”

