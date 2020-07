Niente nome ufficiale per l’Inter in PES2021: ecco come si chiamerà il club!

Come si sa già da qualche giorno, Inter e Milan, fino alla scorsa stagione partner importanti di Konami per quanto riguarda il videogioco di calcio PES, non hanno rinnovato il contratto di licenza con la casa giapponese.

Urge quindi un nuovo nome per i due club di Milano, dato che non potranno mantenere nel gioco quelli ufficiali. Come riportato da Calcio&Finanza, Konami ha anticipato oggi, alla presentazione di PES2021, il nome dell’Inter. Sarà Lombardia NA, mentre i cugini rossoneri saranno Milano RN. Non ci sarà quindi il nome, la maglia né il logo ufficiale dell’Inter all’interno del prossimo gioco. Tuttavia, la rosa sarà quella reale della prossima annata.

