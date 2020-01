No all’addio ed al rinnovo del contratto: Acuna deluso dallo Sporting

Per nulla soddisfatto in merito al trattamento riservato dal suo club e con l’addio sempre più vicina. Situazione delicata in casa Sporting Lisbona per Acuna. Come riportato infatti da A Bola, il giocatore avrebbe già manifestato i suoi malumori relativi alla gestione della sua situazione, tra mercato e rinnovo. Lo scorso anno il mancato trasferimento allo Zenit era stato giustificato con un adeguamento del contratto, poi mai mantenuto nei mesi successivi.

A dodici mesi di distanza dal pressing dei russi, l’interessamento dell’Inter non è stato recepito da parte del club . I portoghesi hanno scelto così di bloccare Acuna, rifiutando le proposte in arrivo ed evitando anche il rinnovo. Secco no alla richiesta dei nerazzurri: 1 milione per il prestito e riscatto fissato a 10. Dirigenti e vertici dello Sporting Lisbona nel mirino del giocatore che ha già manifestato il suo malcontento e che sarebbe già pronto all’addio.

