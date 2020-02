Nocerino: “Derby? Non si guarda la classifica. Il rigore di Ibrahimovic? Julio Cesar lo voleva distrarre, ma…”

Ex calciatore da una settimana, dopo l’addio annunciato la scorsa settimana con un post pubblicato su Instagram, per Antonio Nocerino sta per iniziare una nuova ed entusiasmante carriera come allenatore. L’ex centrocampista del Milan, raggiunto dai microfoni di calciomercato.com, ha raccontato le emozioni che si vivono in un derby di Milano, tornando sull’episodio del calcio di rigore realizzato proprio in un match contro l’Inter dall’amico Ibrahimovic a Julio Cesar. Ecco l’intervista:

Da una parte un Milan che sgomita a centro classifica, dall’altra un’Inter in lotta per lo scudetto: il pronostico è così scontato per i nerazzurri?

“Sono convinto che quando c’è un derby queste considerazioni vengano meno. Non si guarda la classifica, né gli avversari, niente proprio. Anche perché il derby è una partita nella partita, non si guarda assolutamente niente. Ti fa tirare fuori energie che non credevi nemmeno di avere. Quindi per me è una partita aperta, si parte da tutte queste cose che ho appena elencato”.

Ibrahimovic contro Lukaku, la sfida nella sfida. Come la vede?

“Ibra lo conosciamo tutti, ha una storia incredibile. Lukaku, al primo anno in serie A, si sta affermando a grandissimi livelli. Non è certo facile arrivare in Italia, in un campionato decisamente molto tattico e difficile, e fare così tanti gol fin da subito. Lui sta facendo benissimo, alla grande e si sta dimostrando un campione”.

15 gennaio 2011 e 6 maggio 2012 sono due date particolari: i derby giocati al fianco di Ibrahimovic. Due partite molto diverse tra di loro ma che ebbero lo stesso epilogo: due vittorie dell’Inter. Nel secondo lo svedese segnò prima una doppietta e poi ebbe da ridire contro Julio Cesar e la tifoseria avversaria: cosa ricorda di quella serata?

“Con Julio Cesar ci fu quasi un gioco, una sfida. Voleva distrarre Ibrahimovic ma lui è di un altro pianeta, è impossibile creargli un problema con queste cose. Infatti quel rigore lo segnò alla grande, senza problemi. Una volta finita la partita per lui erano finite tutte le situazioni extra che si erano verificate quella sera”.

Che ricordo ha di San Siro nei derby?

“Già è uno spettacolo normalmente, quando ci sono i derby diventa qualcosa di straordinario, ha un fascino allucinante. E’ bello vivere serate di questo tipo per un calciatore”.

