Nocerino, futuro da allenatore? “Mi vedo sul campo. Seguo Conte, ha idee e conoscenze”

“L’idea è nata insieme a tutti gli altri, Balzaretti, Miccoli e Migliaccio. Vogliamo aiutare le persone che nei nostri anni ci hanno dato tanto affetto. È una cosa semplice, spontanea. Ci sono tante persone con bambini che non hanno la possibilità di permettersi cibo, acqua e altro. Per questo ci siamo messi a disposizione, insieme alla Coop vogliamo portare avanti questa iniziativa”. Così Antonio Nocerino, ex calciatore di Palermo e Milan, ha risposto ai microfoni di TuttoMercatoWeb sull’aiuto offerto alla gente di Palermo in questo momento di difficoltà legato al Coronavirus.

L’ex centrocampista ha rilasciato un’intervista che ha toccato diversi temi, a partire da quello degli ultimi giorni: il taglio degli stipendi e la ripresa della Serie A. “Sono d’accordo con il taglio degli ingaggi. Tutti devono fare la propria parte e cercare di essere utili in questo duro momento. Ripresa del campionato? Oggi la priorità non va al calcio ma alla salute della gente”. E Nocerino ora di cosa si occupa? “Sto provando a fare l’allenatore. Non mi vedo in un ufficio, ma sul campo. Non ho un unico modello di allenatore, sono sempre legato ai mister che insegnano il calcio. Seguo tanto Conte, Gasperini, Juric, Liverani e Gattuso. Gente che ha idee, conoscenze”.

